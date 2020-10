Pronostico di Chievo-Brescia | 4a giornata di Serie B

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Continua la corsa dellaB, che dopo il turno del weekend martedì affronterà la quartadi campionato. Gara di cartello al Bentegodi di Verona, con ilpadrone di casa che ospiterà il, retrocesso lo scorso anno dalla massima. Le due squadre sono appaiate a quota 4 punti dopo le prime tre uscite. Di seguito ildi. LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE:(4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Canotto, Palmiero, Viviani, Garritano; Djordjevic, Fabbro. All. Aglietti.(4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Martella; Ndoj, Van de Looi, Dessena; Spalek; Al. Donnarumma, Ayé. All. ...

Gara di cartello al Bentegodi di Verona, con il Chievo padrone di casa che ospiterà il Brescia, retrocesso lo scorso anno dalla massima Serie. Le due squadre sono appaiate a quota 4 punti dopo le ...Pronostici Serie B oggi, sabato 17 ottobre: le previsioni e le quote per le nove partite della terza giornata del campionato cadetto in programma.