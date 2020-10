Professioni, on line nuovo sito Fondazione Enasarco (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 16 ott. (Adnkronos/Labitalia) - E' online il nuovo sito della Fondazione Enasarco, con una veste grafica completamente aggiornata e nuove sezioni dedicate agli iscritti. Migliorata la semplicità di navigazione e arricchita l'offerta di contenuti. Il rifacimento completo del portale web, realizzato dagli uffici interni in collaborazione con Accenture per la nuova esperienza utente e grafica, ha l'obiettivo di migliorare fruizione e funzionamento anche per la consultazione via mobile. Il processo di studio e progettazione della nuova piattaforma non è stato rallentato dall'emergenza Covid-19 che, al contrario, si è rivelata un test per ricavare informazioni utili a rendere il sito – e quindi l'Ente – sempre più vicino agli oltre 220.000 ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 16 ott. (Adnkronos/Labitalia) - E' onildella, con una veste grafica completamente aggiornata e nuove sezioni dedicate agli iscritti. Migliorata la semplicità di navigazione e arricchita l'offerta di contenuti. Il rifacimento completo del portale web, realizzato dagli uffici interni in collaborazione con Accenture per la nuova esperienza utente e grafica, ha l'obiettivo di migliorare fruizione e funzionamento anche per la consultazione via mobile. Il processo di studio e progettazione della nuova piattaforma non è stato rallentato dall'emergenza Covid-19 che, al contrario, si è rivelata un test per ricavare informazioni utili a rendere il– e quindi l'Ente – sempre più vicino agli oltre 220.000 ...

Fabio Fazio apre la nuova edizione di Unipr On Air

Sarà Fabio Fazio ad aprire giovedì 22 ottobre alle 17 la nuova stagione di UNIPR On Air, rassegna di appuntamenti interamente on line che torna ogni giovedì dopo la prima fortunata edizione di luglio.

