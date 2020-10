Prof decapitato, Marine Le Pen: “Contro islamici ci vogliono leggi di guerra” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Parigi, 19 ott – Abdoullakh Abuyezidvich Anzorov, il 18enne ceceno che venerdì scorso ha decapitato un Professore a Parigi “reo” di aver mostrato le vignette su Maometto a scuola, si è poi rivelato essere tutt’altro che un “cane sciolto” jihadista: frequentava abitualmente i diversi soggetti legati al mondo dell’islamismo terrorista. Le forze dell’ordine francesi fino ad ora hanno fermato 11 persone, e non si fermano le indagini. In tutto questo la leader di Rassemblement National, Marine Le Pen, chiama a “leggi di guerra” contro questi soggetti. Le Pen: “Islamismo ideologia bellicosa” “L’islamismo è una ideologia bellicosa il cui mezzo di conquista è il terrorismo. Visto che il terrorismo è un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Parigi, 19 ott – Abdoullakh Abuyezidvich Anzorov, il 18enne ceceno che venerdì scorso haunessore a Parigi “reo” di aver mostrato le vignette su Maometto a scuola, si è poi rivelato essere tutt’altro che un “cane sciolto” jihadista: frequentava abitualmente i diversi soggetti legati al mondo dell’islamismo terrorista. Le forze dell’ordine francesi fino ad ora hanno fermato 11 persone, e non si fermano le indagini. In tutto questo la leader di Rassemblement National,Le Pen, chiama a “di guerra” contro questi soggetti. Le Pen: “Islamismo ideologia bellicosa” “L’islamismo è una ideologia bellicosa il cui mezzo di conquista è il terrorismo. Visto che il terrorismo è un ...

Agenzia_Ansa : In migliaia sfilano in Francia in omaggio al prof decapitato #ANSA - Agenzia_Ansa : A migliaia sfilano in #Francia in omaggio al prof decapitato Raduni a Parigi, Lione, Tolosa, Strasburgo, Nantes, Ma… - repubblica : La Francia scende in piazza per l'insegnante decapitato: 'Je suis Prof' [aggiornamento delle 00:37] - spinassunta : RT @IlPrimatoN: 'La situazione richiede una strategia di riconquista' - Verdoux11 : RT @IlPrimatoN: 'La situazione richiede una strategia di riconquista' -