Prof decapitato in Francia, in tutto 15 fermati: quattro sono studenti. “L’omicida ha ricevuto informazioni in cambio di soldi” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il 18enne Abdoullakh Anzorov ha ricevuto informazioni su Samuel Paty “da uno o più studenti”, ripagati con almeno 300 euro in contanti. È quanto raccontano alcune fonti, citate anche da radio Europe 1, vicine all’inchiesta sulla morte del Professore di storia decapitato nel pomeriggio del 16 ottobre nella banlieue di Parigi. Le autorità francesi hanno fermato in totale 15 persone, tra cui quattro studenti della scuola di Conflans-Sainte-Honorine. Undici persone erano già state fermate sabato. Secondo le fonti, l’insegnante è stato “indicato” all’omicida “da uno o più studenti, a quanto sembra dietro remunerazione“. I fermi puntano, quindi, a determinare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il 18enne Abdoullakh Anzorov hasu Samuel Paty “da uno o più”, ripagati con almeno 300 euro in contanti. È quanto raccontano alcune fonti, citate anche da radio Europe 1, vicine all’inchiesta sulla morte delessore di storianel pomeriggio del 16 ottobre nella banlieue di Parigi. Le autorità francesi hanno fermato in totale 15 persone, tra cuidella scuola di Conflans-Sainte-Honorine. Undici persone erano già state fermate sabato. Secondo le fonti, l’insegnante è stato “indicato” all’omicida “da uno o più, a quanto sembra dietro remunerazione“. I fermi puntano, quindi, a determinare le ...

Agenzia_Ansa : In migliaia sfilano in Francia in omaggio al prof decapitato #ANSA - Agenzia_Ansa : A migliaia sfilano in #Francia in omaggio al prof decapitato Raduni a Parigi, Lione, Tolosa, Strasburgo, Nantes, Ma… - repubblica : La Francia scende in piazza per l'insegnante decapitato: 'Je suis Prof' [aggiornamento delle 00:37] - MariaLu91149151 : RT @dantegiumanini: Se l’ISLAM RADICALE compie azioni che sono contro le leggi civili superandole in termini di atti di violenza , é giusto… - smf_dc : RT @IlPrimatoN: 'La situazione richiede una strategia di riconquista' -