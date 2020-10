Prodotto difettoso e mancata riparazione: ecco come far valere la garanzia (Di lunedì 19 ottobre 2020) come ben sappiamo, il cliente è tutelato da una serie di regole che disciplinano la fase post-acquisto. In particolare, le norme prevedono che l’acquirente di un Prodotto difettoso ovvero con difetti di costruzione e fabbricazione, può domandarne la riparazione, ma anche il cambio con altro Prodotto avente le stesse caratteristiche. Si tratta di diritti che possono essere fatti valere dal consumatore, entro 2 anni dalla compravendita, laddove il cliente denunci il vizio o il difetto del Prodotto nei 60 giorni successivi alla scoperta. Se invece, chi acquista, lo fa con partita Iva, le tempistiche scendono notevolmente, giacchè la garanzia diventa di un solo anno e il termine entro cui fare la segnalazione, non corrisponde ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 19 ottobre 2020)ben sappiamo, il cliente è tutelato da una serie di regole che disciplinano la fase post-acquisto. In particolare, le norme prevedono che l’acquirente di unovvero con difetti di costruzione e fabbricazione, può domandarne la, ma anche il cambio con altroavente le stesse caratteristiche. Si tratta di diritti che possono essere fattidal consumatore, entro 2 anni dalla compravendita, laddove il cliente denunci il vizio o il difetto delnei 60 giorni successivi alla scoperta. Se invece, chi acquista, lo fa con partita Iva, le tempistiche scendono notevolmente, giacchè ladiventa di un solo anno e il termine entro cui fare la segnalazione, non corrisponde ...

Garanzia: cosa fare se si acquista merce con dei difetti di costruzione e, nonostante la richiesta di riparazione, il prodotto non funziona? Si può chiedere la restituzione dei soldi? Questo diritto p ...

Garanzia: cosa fare se si acquista merce con dei difetti di costruzione e, nonostante la richiesta di riparazione, il prodotto non funziona? Si può chiedere la restituzione dei soldi? Questo diritto p ...