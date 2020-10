Prandelli: “Napoli-Atalanta? Ci siamo goduti il calcio. Il Napoli è da scudetto” (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato della squadra di Gattuso. “Il Napoli ha fatto un primo tempo perfetto con l’Atalanta. Perfetto in tutto. L’Atalanta è stata in balia del Napoli. Questo vuol dire che il Napoli ha acquisito certezze, sicurezze, ma soprattutto idee. Grandi meriti a Gattuso, che ha preparato la partita in modo perfetto, e soprattutto agli interpreti. È stata una partita da rivedere, e ci ha fatto dimenticare un po’ i problemi che stiamo vivendo. Ci siamo goduti il calcio. Sono sempre più convinto che questo Napoli può lottare per lo scudetto. Bakayoko ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’ex ct della Nazionale, Cesare, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Ha parlato della squadra di Gattuso. “Ilha fatto un primo tempo perfetto con l’. Perfetto in tutto. L’è stata in balia del. Questo vuol dire che ilha acquisito certezze, sicurezze, ma soprattutto idee. Grandi meriti a Gattuso, che ha preparato la partita in modo perfetto, e soprattutto agli interpreti. È stata una partita da rivedere, e ci ha fatto dimenticare un po’ i problemi che stiamo vivendo. Ciil. Sono sempre più convinto che questopuò lottare per lo scudetto. Bakayoko ...

napolista : Prandelli: “#NapoliAtalanta? Ci siamo goduti il calcio. Il Napoli è da scudetto” A Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ stat… - kisskissnapoli : PRANDELLI: 'GATTUSO E' UN GRANDE ALLENATORE, IL NAPOLI PUO' VINCERE LO SCUDETTO' - apetrazzuolo : L'ELOGIO – Prandelli: 'Grandi meriti a Gattuso, questo Napoli può lottare per lo scudetto' - cn1926it : #Prandelli: 'Per il #Napoli è importante avere mantenuto lo stesso gruppo, #Koulibaly su tutti' - sscalcionapoli1 : Prandelli: 'Per Gattuso è ottimo aver tenuto Koulibaly, su Juve-Napoli...' #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Prandelli “Napoli Odolo - Sbandate folli in mezzo a Odolo Valle Sabbia News