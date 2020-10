Post-Covid, Antonelli (EY): “Guardiamo al futuro con gli occhi dei giovani imprenditori” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il ruolo fondamentale dell’istruzione e della formazione delle nuove generazioni in un contesto nazionale segnato dalla crisi da Covid-19, è stato al centro delle riflessioni e considerazioni emerse durante la seconda giornata del 35° Convegno dei giovani Imprenditori nell’intervento di Massimo Antonelli, CEO di EY in Italia e Managing Partner dell’Area Med. Guardando al futuro è necessario investire di più nell’istruzione e nella formazione degli imprenditori di oggi e di domani affinché le imprese del Paese possano partecipare attivamente alla ripresa. In Italia si registrano oggigiorno 150 mila Posti di lavoro vacanti perché mancano le competenze necessarie e adeguate a fronte di una disoccupazione giovanile che ormai ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il ruolo fondamentale dell’istruzione e della formazione delle nuove generazioni in un contesto nazionale segnato dalla crisi da-19, è stato al centro delle riflessioni e considerazioni emerse durante la seconda giornata del 35° Convegno deiImprenditori nell’intervento di Massimo, CEO di EY in Italia e Managing Partner dell’Area Med. Guardando alè necessario investire di più nell’istruzione e nella formazione degli imprenditori di oggi e di domani affinché le imprese del Paese possano partecipare attivamente alla ripresa. In Italia si registrano oggigiorno 150 milai di lavoro vacanti perché mancano le competenze necessarie e adeguate a fronte di una disoccupazionele che ormai ...

gualtierieurope : La ripresa economica e sociale post-Covid deve andare di pari passo con la lotta al #cambiamentoclimatico e alla sa… - DarioNardella : Per ripartire dopo la crisi post #COVID19, come @comunefi proponiamo il #canoneconcordato per mitigare il disagio a… - ItalyMFA : ???????? Min @luigidimaio e Commissario #UE agli Affari Economici @PaoloGentiloni L'accordo UE sul pacchetto di rilan… - JustPaolaC : RT @AnnDePa: „La nebbia cerebrale è un problema comune dopo un infezione di Covid. Anche senza degenza in ospedale. Disturbi della memoria,… - FI_ultimissime : RT @Mauri_Carrara: La #confcommercio tuona le chiusure anticipate porteranno alla chiusura definitiva di 15mila bar e 40 mila tra ristorant… -

Ultime Notizie dalla rete : Post Covid Pandemia sociale: i poveri «post Covid» sono 450 mila in più Il Manifesto Rifreddo: due casi di positività al Coronavirus. L’annuncio del sindaco Cesare Cavallo

A portare a conoscenza dei due nuovi casi di Coronavirus è stato direttamente il primo cittadino Cesare Cavallo con un post pubblicato sul sito e sulla pagina Facebook del Comune. “Tra ieri ed oggi ...

Assessore leghista alla Sanità del Piemonte in viaggio di nozze: "Ero in smart-working"

L’assessore alla Sanità si è giustificato sostenendo come fosse in “smart working” ed è “sempre stato sul pezzo, partecipando coi i miei dirigenti alla Giunta, a riunioni anche a livello nazionale per ...

A portare a conoscenza dei due nuovi casi di Coronavirus è stato direttamente il primo cittadino Cesare Cavallo con un post pubblicato sul sito e sulla pagina Facebook del Comune. “Tra ieri ed oggi ...L’assessore alla Sanità si è giustificato sostenendo come fosse in “smart working” ed è “sempre stato sul pezzo, partecipando coi i miei dirigenti alla Giunta, a riunioni anche a livello nazionale per ...