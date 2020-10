Positivo al coronavirus cerca di salire su un treno a Venezia, arrestato (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - Un uomo Positivo al coronavirus ha cercato di salire su un treno alla stazione di Venezia-Mestre, ma è stato bloccato. Gli agenti della Polfer hanno arrestato il 58enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, segnalato come soggetto Positivo al Covid-19, è stato rintracciato nello scalo mestrino mentre attendeva un treno diretto a Verona. Era intenzionato a eludere il controllo e a salire a ogni costo sul convoglio e ha dapprima spintonato con forza gli agenti, poi, ormai fuori controllo, ha tentato di colpirli con calci e pugni. Visto lo stato di agitazione gli agenti hanno contattato il personale medico del 118 e l'uomo è stato accompagnato al locale Ospedale ... Leggi su agi (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - Un uomoalhato disu unalla stazione di-Mestre, ma è stato bloccato. Gli agenti della Polfer hannoil 58enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, segnalato come soggettoal Covid-19, è stato rintracciato nello scalo mestrino mentre attendeva undiretto a Verona. Era intenzionato a eludere il controllo e aa ogni costo sul convoglio e ha dapprima spintonato con forza gli agenti, poi, ormai fuori controllo, ha tentato di colpirli con calci e pugni. Visto lo stato di agitazione gli agenti hanno contattato il personale medico del 118 e l'uomo è stato accompagnato al locale Ospedale ...

Dopo quasi un mese, Leo Duarte è risultato negativo al Covid-19. Il difensore brasiliano era stato trovato positivo lo scorso 23 settembre.

A poche ore dall’annuncio della sua positività al Covid-19, Nina Zilli è stata attaccata Twitter, come lei stessa fa notare, per quanto detto ...

