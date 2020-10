Pirlo e l’esordio in Champions League: “L’obiettivo sarà attaccare sempre” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Pirlo sull’esordio in Champions League – Un nuovo inizio. Dopo la prima volta sulla panchina, Pirlo inizierà la sua nuova avventura da allenatore anche in Champions League. L’allenatore della Juventus, infatti, è nuovo alla competizione come allenatore e dopo l’inizio difficile in campionato sarà interessante vedere come si comporterà in campo europeo la sua squadra. Scelto dal club bianconero per dar vita ad un nuovo ciclo, intervistato dal sito ufficiale della UEFA ha spiegato cosa si prova nell’allenare vecchi compagni di squadra come Buffon, Chiellini e Bonucci: “È bello, aiutano molto. Forse all’inizio non è stato facile per loro, ma in poche ore hanno capito che il mio ruolo era diverso da prima. ... Leggi su giornal (Di lunedì 19 ottobre 2020)sull’esordio in– Un nuovo inizio. Dopo la prima volta sulla panchina,inizierà la sua nuova avventura da allenatore anche in. L’allenatore della Juventus, infatti, è nuovo alla competizione come allenatore e dopo l’inizio difficile in campionato sarà interessante vedere come si comporterà in campo europeo la sua squadra. Scelto dal club bianconero per dar vita ad un nuovo ciclo, intervistato dal sito ufficiale della UEFA ha spiegato cosa si prova nell’allenare vecchi compagni di squadra come Buffon, Chiellini e Bonucci: “È bello, aiutano molto. Forse all’inizio non è stato facile per loro, ma in poche ore hanno capito che il mio ruolo era diverso da prima. ...

