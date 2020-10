Piano cashback, due superpremi da 1.500 euro. Minimo 50 transazioni per il rimborso (Di lunedì 19 ottobre 2020) La bozza del decreto per il Piano cashback: 50 transazioni per poter partecipare ai rimborsi. ROMA – E’ stata consultata dall’Ansa la bozza del decreto dedicato al Piano del cashback. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, i rimborsi saranno ogni sei mesi (luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022) e ci saranno due super premi da 1.500 euro per le prime 100mila persone che totalizzeranno il maggior numero di transazioni digitale. Per poter prendere parte al programma dovranno essere effettuate un Minimo di 50 transazioni a semestre. Il rimborso potrà arrivare a 150 euro, su un tetto massimo di 1500 euro nel periodo compreso. “Sono ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 ottobre 2020) La bozza del decreto per il: 50per poter partecipare ai rimborsi. ROMA – E’ stata consultata dall’Ansa la bozza del decreto dedicato aldel. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, i rimborsi saranno ogni sei mesi (luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022) e ci saranno due super premi da 1.500per le prime 100mila persone che totalizzeranno il maggior numero didigitale. Per poter prendere parte al programma dovranno essere effettuate undi 50a semestre. Ilpotrà arrivare a 150, su un tetto massimo di 1500nel periodo compreso. “Sono ...

viciocort : RT @milafiordalisi: Piano #Cashback, via ai #rimborsi per i consumatori: a dicembre fino a 150 euro. Ecco come funziona #shopping #acquisti… - ilgiornale : Arriva il piano per l'addio al cash. Ecco che cosa cambia adesso per chi usa la carta - comunica_rp : Piano Cashback, via ai rimborsi per i consumatori: ecco come funziona - CastigliMirella : Piano #cashback, come funzionano i #rimborsi per i #consumatori. -