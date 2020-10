Persona dispersa sul Grignone, ricerche concluse: trovato l'escursionista varesino (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono proseguite tutta la notte e si sono chiuse con un loro esito le ricerche della Persona dispersa sul Grignone, un 47enne residente a Varese, nella giornata di domenica. Intorno alle ore 10 l'... Leggi su leccotoday (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono proseguite tutta la notte e si sono chiuse con un loro esito ledellasul, un 47enne residente a Varese, nella giornata di domenica. Intorno alle ore 10 l'...

gpcirronis : Proseguono le ricerche della persona dispersa tra l'abitato di Gonnosfanadiga e la zona di Perd'e Pibera, da parte… - _chocchip : RT @imstrongforsuga: Si dice che quando una persona guarda le stelle è come se volesse ritrovare la propria dimensione dispersa nell'univer… - brunosvoice : RT @imstrongforsuga: Si dice che quando una persona guarda le stelle è come se volesse ritrovare la propria dimensione dispersa nell'univer… - kookiexhope : RT @imstrongforsuga: Si dice che quando una persona guarda le stelle è come se volesse ritrovare la propria dimensione dispersa nell'univer… - HTO_tv : Vigili del Fuoco - Maltempo al Nord, Pavia, ricerca persona dispersa a P... -

Ultime Notizie dalla rete : Persona dispersa Persona dispersa sul Grignone, ricerche concluse: trovato l'escursionista varesino LeccoToday Disperso da domenica sul Grignone: continuano le ricerche di un 47enne di Varese

Intorno alle 16.30 parlando con una persona del rifugio avrebbe riferito di voler scendere a valle lungo il sentiero che conduce a Mandello. Dopo le 17, poi, ha contattato telefonicamente la moglie. E ...

RICERCHE NELLA NOTTE PER UN 47ENNE DISPERSO SUL GRIGNONE

GRIGNA SETTENTRIONALE – Proseguono da domenica sera le ricerche del Soccorso Alpino in collaborazione con i Vigili del Fuoco di una persona che risulta dispersa sul Grignone. Si tratterebbe di un escu ...

Intorno alle 16.30 parlando con una persona del rifugio avrebbe riferito di voler scendere a valle lungo il sentiero che conduce a Mandello. Dopo le 17, poi, ha contattato telefonicamente la moglie. E ...GRIGNA SETTENTRIONALE – Proseguono da domenica sera le ricerche del Soccorso Alpino in collaborazione con i Vigili del Fuoco di una persona che risulta dispersa sul Grignone. Si tratterebbe di un escu ...