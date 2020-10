Perin | “Vogliamo stupire | ma l’obiettivo è la salvezza”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Mattia, dopo lo 0-0 contro l’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky per commentare il momento che il Genoa ha attraversato visto il maxi contagio nello spogliatoio dei liguri: “Mi hanno dato fastidio i cliché sul giocatore che non sta attento. Non mi sono trovato in quello che è stato detto, ci siamo stufati di passare per quelli che scherzano, ridono. Siamo persone oltre che calciatori. E’ una malattia subdola, non sai mai dove la prendi e come la prendi. Come tutte le altre persone stiamo attenti, usciamo con la mascherina. La società sta facendo un lavoro straordinario, i dottori non ci hanno fatto mancare nulla. Mi sento di fare un plauso da parte della società che sono stati strepitosi. Abbiamo passato davvero un periodo difficile con giocatori che si sono allenati pochissimo, compreso me. Abbiamo deciso di ...