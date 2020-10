Perché siamo ridotti così? Paragone stana Arcuri: smetta di nascondersi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Parla l'infettivologo, e va bene. Parlano il virologo, lo scienziato, il ricercatore, e va bene. Ma Domenico Arcuri, il super commissario, non parla mai? Non ci dice mai a che diavolo serva? Forse una conferenza stampa settimanale servirebbe, non fosse altro per garantire la trasparenza a fronte di tante deleghe eccezionali. E anche perché il suo stipendio è pagato dai cittadini! Invece niente, silenzio, mutismo, invisibilità. Che lui si nasconda (per la vergogna) si può comprendere, ma che i giornalisti - quelli specializzati negli inseguimenti, nelle inchieste, nelle domande ininterrotte, quelli con telecamere e telefonini sempre accesi anche quando sembrano spenti - dove sono? Possibile che non riescano a trovarlo? Oppure l'uomo è al centro di relazioni che coinvolgono tutti, anche certi editori che producono mascherine? ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Parla l'infettivologo, e va bene. Parlano il virologo, lo scienziato, il ricercatore, e va bene. Ma Domenico, il super commissario, non parla mai? Non ci dice mai a che diavolo serva? Forse una conferenza stampa settimanale servirebbe, non fosse altro per garantire la trasparenza a fronte di tante deleghe eccezionali. E anche perché il suo stipendio è pagato dai cittadini! Invece niente, silenzio, mutismo, invisibilità. Che lui si nasconda (per la vergogna) si può comprendere, ma che i giornalisti - quelli specializzati negli inseguimenti, nelle inchieste, nelle domande ininterrotte, quelli con telecamere e telefonini sempre accesi anche quando sembrano spenti - dove sono? Possibile che non riescano a trovarlo? Oppure l'uomo è al centro di relazioni che coinvolgono tutti, anche certi editori che producono mascherine? ...

ZZiliani : Grazie a tutti. Se sono lì è perchè il senso di ribellione verso chi avvelena da una vita il calcio italiano, quell… - matteosalvinimi : Non più di sei persone a casa di ciascuno... Perché sette porta sfortuna? Togliamo la Polizia dalle strade e la tra… - robertosaviano : 'Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o non si salva nessuno.' Questa fra… - tempoweb : Perché siamo ridotti così? #Paragone stana #Arcuri: smetta di nascondersi - donat_16 : RT @GanzoSwan: Smonto notte devastante. Vestirsi. Svestirsi. Positivi. Negativi. Grigi. Posti letto 0. Impazzire per trasferire pazienti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché siamo Covid-19, perché non siamo a marzo e perché dobbiamo stare attenti a non tornarci Il Fatto Quotidiano