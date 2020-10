Perché siamo ridotti così? Paragone stana Arcuri: smetta di nascondersi (Di lunedì 19 ottobre 2020) di Gianluigi Paragone. Parla l’infettivologo, e va bene. Parlano il virologo, lo scienziato, il ricercatore, e va bene. Ma Domenico Arcuri, il super commissario, non parla mai? Non ci dice mai a che diavolo serva? Forse una conferenza stampa settimanale servirebbe, non fosse altro per garantire la trasparenza a fronte di tante deleghe eccezionali. E anche perché il suo stipendio è pagato dai cittadini! Invece niente, silenzio, mutismo, invisibilità. Che lui si nasconda (per la vergogna) si può comprendere, ma che i giornalisti- quelli specializzati negli inseguimenti, nelle inchieste, nelle domande ininterrotte, quelli con telecamere e telefonini sempre accesi anche quando sembrano spenti, dove sono? Possibile che non riescano a trovarlo? Oppure l’uomo è al centro di relazioni che coinvolgono tutti, ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 19 ottobre 2020) di Gianluigi. Parla l’infettivologo, e va bene. Parlano il virologo, lo scienziato, il ricercatore, e va bene. Ma Domenico, il super commissario, non parla mai? Non ci dice mai a che diavolo serva? Forse una conferenza stampa settimanale servirebbe, non fosse altro per garantire la trasparenza a fronte di tante deleghe eccezionali. E anche perché il suo stipendio è pagato dai cittadini! Invece niente, silenzio, mutismo, invisibilità. Che lui si nasconda (per la vergogna) si può comprendere, ma che i giornalisti- quelli specializzati negli inseguimenti, nelle inchieste, nelle domande ininterrotte, quelli con telecamere e telefonini sempre accesi anche quando sembrano spenti, dove sono? Possibile che non riescano a trovarlo? Oppure l’uomo è al centro di relazioni che coinvolgono tutti, ...

