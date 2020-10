Per il bonus PC ricorso al TAR dei rivenditori di elettronica (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le modalità di erogazione del bonus PC e internet non piacciono per nulla ai rivenditori di elettronica che hanno deciso di fare ricorso al TAR del Lazio per far valere i propri diritti e secondo quanto dichiarato, anche quelli dei consumatori. Nonostante si sia quasi giunti al via definitivo del contributo, proprio le grosse catene di elettronica corredate anche da importanti siti e-commerce ritengono che l’incentivo rischi di creare molta disparità nel mercato e pure di ledere in qualche modo i clienti. Va chiarito che in effetti i rivenditori sono stati tagliati fuori proprio dal bonus PC perché i cittadini non potranno rivolgersi ad una qualsiasi catena come ad esempio Mediawolrd, Unieuro, Trony per comprare un nuovo computer o tablet. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le modalità di erogazione delPC e internet non piacciono per nulla aidiche hanno deciso di fareal TAR del Lazio per far valere i propri diritti e secondo quanto dichiarato, anche quelli dei consumatori. Nonostante si sia quasi giunti al via definitivo del contributo, proprio le grosse catene dicorredate anche da importanti siti e-commerce ritengono che l’incentivo rischi di creare molta disparità nel mercato e pure di ledere in qualche modo i clienti. Va chiarito che in effetti isono stati tagliati fuori proprio dalPC perché i cittadini non potranno rivolgersi ad una qualsiasi catena come ad esempio Mediawolrd, Unieuro, Trony per comprare un nuovo computer o tablet. ...

Daniele_Manca : super ecobonus 110%, tutte le risposte ai dubbi: la guida #gratis in regalo per ristrutturare casa con ?… - lorepregliasco : Con l'obbligo di mascherina all'aperto è giunto il momento di un bonus fiscale per noi miopi - sole24ore : Sul #Sole24Ore di #oggi, #lunedì #19ottobre, le #restrizioni 'soft' del nuovo #Dpcm per l'emergenza #coronavirus e… - PinoMartino03 : RT @matteosalvinimi: Mattinata prima in Liguria e poi a Milano, incontri con imprenditori, insegnanti e sindaci per trovare insieme soluzio… - piergiuseppe36 : RT @matteosalvinimi: Mattinata prima in Liguria e poi a Milano, incontri con imprenditori, insegnanti e sindaci per trovare insieme soluzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Per bonus Bonus per serivizi digitali per l'editoria, da domani 20 ottobre al via con le domande Fiscoetasse Pagare tutti per pagare meno

Rivedere il bonus-malus Infine la richiesta di una revisione del sistema ... parcheggio non conti come un sinistro con lesioni gravi". Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...

Last Minute Ottobre in Suite sull'albero con Terrazzo e SPA inclusa

Disponibilità:Buona disponibilità - 1/2/3/4 notti in Suite sull'Albero con Prima Colazione con Possibilità di Mezza Pensione e SPA inclusa nel prezzo OK BONUS VACANZA Un piccolo gioiello per un ...

Rivedere il bonus-malus Infine la richiesta di una revisione del sistema ... parcheggio non conti come un sinistro con lesioni gravi". Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...Disponibilità:Buona disponibilità - 1/2/3/4 notti in Suite sull'Albero con Prima Colazione con Possibilità di Mezza Pensione e SPA inclusa nel prezzo OK BONUS VACANZA Un piccolo gioiello per un ...