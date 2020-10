Pattinaggio artistico: cancellati gli Internationaux De France 2020: niente Grand Prix per gli azzurri (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Covid-19 si scaglia prepotentemente sugli Internationaux De France. La terza tappa del circuito Grand Prix 2020-2021 di Pattinaggio artistico, pianificata a Grenoble dal 13 al 15 novembre, è stata ufficialmente cancellata. A dare la notizia è stata l’International Skating Union tramite un comunicato diffuso nel tardo pomeriggio di lunedì 19 ottobre. Le motivazioni della decisione sono attribuibili alla recenti restrizioni emanate dal governo Francese per bloccare il flusso dei contagi, aumentati in modo drammatico nelle ultime settimane: “In seguito all’annuncio del presidente Francese Emmanuel Macron il 14 ottobre 2020 di istituire un coprifuoco nell’area di Grenoble, in ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Covid-19 si scaglia prepotentemente sugliDe. La terza tappa del circuito-2021 di, pianificata a Grenoble dal 13 al 15 novembre, è stata ufficialmente cancellata. A dare la notizia è stata l’International Skating Union tramite un comunicato diffuso nel tardo pomeriggio di lunedì 19 ottobre. Le motivazioni della decisione sono attribuibili alla recenti restrizioni emanate dal governose per bloccare il flusso dei contagi, aumentati in modo drammatico nelle ultime settimane: “In seguito all’annuncio del presidentese Emmanuel Macron il 14 ottobredi istituire un coprifuoco nell’area di Grenoble, in ...

Non poteva essere un esordio migliore quello di Daniel Grassl con i colori delle Fiamme oro. Il neo atleta del Gruppo sportivo della Polizia di Stato si è imposto al Budapest Trophy 2020 in una gara d ...

