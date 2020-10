Parlamento, il voto a distanza è una misura di buonsenso: non si sprechi altro tempo prezioso (Di lunedì 19 ottobre 2020) Prevediamo la possibile implementazione della didattica digitale integrata e flessibilità sugli orari di ingresso e uscita per le scuole superiori per non affrontare una volta per tutte il nodo dei trasporti pubblici, pochi mezzi, spesso vetusti e sovraffollati nelle ore di punta. Poi c’è chi, come il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiude le scuole della regione senza aver fatto alcun monitoraggio sui bambini, ordinando la didattica a distanza per tutti fino al 30 ottobre. Il tutto senza sapere se le scuole siano effettivamente il problema. A poche ore dall’ultimo Dpcm il Paese si scopre ancora insufficientemente preparato alla prevedibile seconda ondata da Covid-19. Vedremo tra qualche settimana quali benefici porteranno le ulteriori strette contenute nel Dpcm illustrato ieri sera in conferenza stampa dal Presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Prevediamo la possibile implementazione della didattica digitale integrata e flessibilità sugli orari di ingresso e uscita per le scuole superiori per non affrontare una volta per tutte il nodo dei trasporti pubblici, pochi mezzi, spesso vetusti e sovraffollati nelle ore di punta. Poi c’è chi, come il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiude le scuole della regione senza aver fatto alcun monitoraggio sui bambini, ordinando la didattica aper tutti fino al 30 ottobre. Il tutto senza sapere se le scuole siano effettivamente il problema. A poche ore dall’ultimo Dpcm il Paese si scopre ancora insufficientemente preparato alla prevedibile seconda ondata da Covid-19. Vedremo tra qualche settimana quali benefici porteranno le ulteriori strette contenute nel Dpcm illustrato ieri sera in conferenza stampa dal Presidente del ...

