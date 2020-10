Paolo Del Debbio rompe il silezione: “Ecco perché ho perso 27 Kg (Di lunedì 19 ottobre 2020) Cos'è successo a Paolo Del Debbio? Questa è la domanda ricorrente nei telespettatori del giornalista di Rete4. Tornato in onda lo scorso 10 settembre con il suo Dritto e Rovescio, Del Debbio si è mostrato dimagrito, passando da una taglia 62 a una taglia 52, e con il look rivoluzionato. Era stato in onda fino a poco meno di tre mesi prima e la sua trasformazione in un tempo così limitato ha incuriosito il pubblico, che ora tra la risposta ai suoi dubbi tra le pagine del Corriere della Sera. Spoiler: Paolo Del Debbio non sta male, anzi, non è mai stato così bene ed è sempre più combattivo nella sua lotta alle ingiustizie. "Ho mangiato meno, mi sono affidato a un medico e ho perso 27 chili. Ho ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 19 ottobre 2020) Cos'è successo aDel? Questa è la domanda ricorrente nei telespettatori del giornalista di Rete4. Tornato in onda lo scorso 10 settembre con il suo Dritto e Rovescio, Delsi è mostrato dimagrito, passando da una taglia 62 a una taglia 52, e con il look rivoluzionato. Era stato in onda fino a poco meno di tre mesi prima e la sua trasformazione in un tempo così limitato ha incuriosito il pubblico, che ora tra la risposta ai suoi dubbi tra le pagine del Corriere della Sera. Spoiler:Delnon sta male, anzi, non è mai stato così bene ed è sempre più combattivo nella sua lotta alle ingiustizie. "Ho mangiato meno, mi sono affidato a un medico e ho27 chili. Ho ...

