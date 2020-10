Panchina Fiorentina, Iachini si gioca tutto contro l’Udinese: già pronto il sostituto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Panchina Fiorentina – Inizio di stagione molto deludente in casa Fiorentina, il club viola ha conquistato appena 4 punti nelle prime 4 giornate, ma a preoccupare sono anche le prestazioni. Dopo un buon avvio con il successo contro il Torino (la squadra di Gimpaolo è ancora a zero punti in classifica), sono arrivate due sconfitte contro Inter e Sampdoria e nell’ultima giornata il pareggio contro lo Spezia, la squadra di Iachini non è riuscita a mantenere il doppio vantaggio. Il presidente Commisso è deluso dalla classifica e ha dato un ultimatum: contro l’Udinese non sono ammessi passi falsi. La posizione di Iachini è a rischio, il tecnico si giocherà tutto ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020)– Inizio di stagione molto deludente in casa, il club viola ha conquistato appena 4 punti nelle prime 4 giornate, ma a preoccupare sono anche le prestazioni. Dopo un buon avvio con il successoil Torino (la squadra di Gimpaolo è ancora a zero punti in classifica), sono arrivate due sconfitteInter e Sampdoria e nell’ultima giornata il pareggiolo Spezia, la squadra dinon è riuscita a mantenere il doppio vantaggio. Il presidente Commisso è deluso dalla classifica e ha dato un ultimatum:l’Udinese non sono ammessi passi falsi. La posizione diè a rischio, il tecnico si giocherà...

