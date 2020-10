Pambianchi (Ciwas): “Ci chiudono? Dicano quanti focolai ci sono nelle palestre” (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – “Ci vogliono chiudere? Ci dicano, allora, dal 25 maggio a oggi quante sono state le strutture sportive controllate e quante sono state trovate non a norma. Qui non si sta decidendo sulla base delle evidenze scientifiche e sul tracciamento, ma su notizie varie e contrastanti”. A parlare è Andrea Pambianchi, portavoce del Ciwas (Confederazione italiana wellness e attività sportive) e proprietario di palestre, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire all’indomani dell’annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla possibilità di chiusura ne prossimi giorni di palestre e centri sportivi. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – “Ci vogliono chiudere? Ci dicano, allora, dal 25 maggio a oggi quante sono state le strutture sportive controllate e quante sono state trovate non a norma. Qui non si sta decidendo sulla base delle evidenze scientifiche e sul tracciamento, ma su notizie varie e contrastanti”. A parlare è Andrea Pambianchi, portavoce del Ciwas (Confederazione italiana wellness e attività sportive) e proprietario di palestre, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire all’indomani dell’annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla possibilità di chiusura ne prossimi giorni di palestre e centri sportivi.

