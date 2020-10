Palù umilia l’allievo Crisanti: “Ma quale virologo, è un esperto di zanzare” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – Altro che virologo, Crisanti è un «entomologo, esperto di zanzare». Così il professor Giorgio Palù ha definito l’«espertone» di coronavirus Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova e guru stellato della pandemia che fa tremare gli italiani ogni volta che apre bocca. Perché sono sempre cattive notizie o previsioni catastrofiche: in una delle sue ultime uscite Crisanti si era addirittura calato nei panni di un moderno grinch del coronavirus, sostenendo che «un lockdown a Natale sia nell’ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing», creando il panico in tutta la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – Altro cheè un «entomologo,di zanzare». Così il professor Giorgio Palù ha definito l’«ne» di coronavirus Andrea, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova e guru stellato della pandemia che fa tremare gli italiani ogni volta che apre bocca. Perché sono sempre cattive notizie o previsioni catastrofiche: in una delle sue ultime uscitesi era addirittura calato nei panni di un moderno grinch del coronavirus, sostenendo che «un lockdown a Natale sia nell’ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing», creando il panico in tutta la ...

IlPrimatoN : 'Non è un virologo. Non ha mai pubblicato un lavoro di virologia. Negli ultimi dieci anni non ne ha mai pubblicato… -