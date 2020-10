Palermo-Turris, 1000 biglietti disponibili per la sfida del “Barbera”: info, prezzi e diritto di prelazione (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il "Barbera" si prepara a riabbracciare i propri supporters.8 mesi dopo l'ultima volta, il "Renzo Barbera", riapre le porte ai tifosi rosanero. Per effetti del DPCM 13 ottobre varato dal Governo, possono dunque rientrare negli stadi massimo 1000 spettatori, in percentuale di presenze rispetto alla capienza. La presenza del pubblico resta comunque subordinata al rispetto di tutte le misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. In virtù delle nuove disposizioni la società rosanero ha comunicato la messa in vendita di 1000 tagliandi per la prossima gara in casa dei rosanero, Palermo-Turris, in programma mercoledì prossimo alle 15:00. A comunicarlo è stato lo stesso club siciliano, attraverso una nota apparsa proprio pochi istanti fa tramite i propri canali di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il "Barbera" si prepara a riabbracciare i propri supporters.8 mesi dopo l'ultima volta, il "Renzo Barbera", riapre le porte ai tifosi rosanero. Per effetti del DPCM 13 ottobre varato dal Governo, possono dunque rientrare negli stadi massimospettatori, in percentuale di presenze rispetto alla capienza. La presenza del pubblico resta comunque subordinata al rispetto di tutte le misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. In virtù delle nuove disposizioni la società rosanero ha comunicato la messa in vendita ditagliandi per la prossima gara in casa dei rosanero,, in programma mercoledì prossimo alle 15:00. A comunicarlo è stato lo stesso club siciliano, attraverso una nota apparsa proprio pochi istanti fa tramite i propri canali di ...

zazoomblog : Palermo-Turris 1000 biglietti disponibili per la sfida del “Barbera”: info prezzi e diritto di prelazione -… - Mediagol : #Palermo-Turris, 1000 biglietti disponibili per la sfida del “Barbera”: info, prezzi e diritto di prelazione - WiAnselmo : #Palermo-Turris, 1000 biglietti disponibili per la sfida del 'Barbera': info, prezzi e diritto di prelazione - Mediagol : #Palermo-Turris, 1000 biglietti disponibili per la sfida del 'Barbera': info, prezzi e diritto di prelazione - gioma21 : Il #Palermo decide di aprire a 1000 tifosi per la sfida contro la #Turris con prezzi 'economici': 50 euro in tribun… -