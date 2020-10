Pagelle e Highlights 4^giornata: Verona-Genoa 0-0, poche emozioni al Bentegodi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Pagelle 4 GIORNATA SERIE A- Riparte la Serie A e via al 4° turno di campionato. Aprirà le danze la sfida tra Napoli-Atalanta, con partenopei a caccia di conferme dopo l’ottimo inizio… Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 ottobre 2020)4 GIORNATA SERIE A- Riparte la Serie A e via al 4° turno di campionato. Aprirà le danze la sfida tra Napoli-Atalanta, con partenopei a caccia di conferme dopo l’ottimo inizio… Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

JManiaSite : Buona la prima di mister #Pirlo in #ChampionsLeague. Non è stata una prestazione tambureggiante, ma per ora ci può… - zazoomblog : Pagelle e Highlights 4^giornata: Verona-Genoa 0-0 poche emozioni al Bentegodi - #Pagelle #Highlights #4^giornata: - Calciodiretta24 : Serie A, Torino-Cagliari 2-3: pagelle, highlights - Calciodiretta24 : Serie A, Spezia – Fiorentina 2-2: pagelle, highlights - Fantacalciok : Serie A, Spezia – Fiorentina 2-2: pagelle, highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Highlights Inter-Borussia Moenchengladbach 2-2, gol e highlights: doppietta di Lukaku Sky Sport Precedenti Salernitana-Ascoli: in parità le ultime tre sfide allo stadio ''Arechi''

Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match: SALERNITANA-ASCOLI 1-1 (30 Novembre 2019) SALERNITANA (3-5-2): Micai 7; Karo 5.5, Billong 6, Pinto 6; Lombardi 6.5 (77' Cicerelli 6), Akpa Akpro 6.5 ...

Dinamo Kiev-Juventus 0-2: highlights, video gol e pagelle

Dinamo Kiev-Juventus 0-2: una doppietta di Morata consente ad Andrea Pirlo di conquistare la prima vittoria in Champions League ...

Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match: SALERNITANA-ASCOLI 1-1 (30 Novembre 2019) SALERNITANA (3-5-2): Micai 7; Karo 5.5, Billong 6, Pinto 6; Lombardi 6.5 (77' Cicerelli 6), Akpa Akpro 6.5 ...Dinamo Kiev-Juventus 0-2: una doppietta di Morata consente ad Andrea Pirlo di conquistare la prima vittoria in Champions League ...