Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno: ecco il ruolo dei fisioterapisti (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Il mese di ottobre è dedicato da tempo alla prevenzione del tumore al seno. Quest’anno, poi, come ha dichiarato anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, “le campagne di prevenzione contro il tumore al seno sono più importanti degli altri anni, perché è il momento di recuperare screening e controlli rinviati a causa della pandemia”. Ma in quest’ambito quale può essere il ruolo dei fisioterapisti? Ne abbiamo parlato con Monica Mastrullo, componente del NIS di Fisioterapia in Linfologia, Network di interesse specialistico dell’Associazione Italiana Fisioterapisti – AIFI nato nel maggio del 2019 con lo scopo di diffondere la cultura, le evidenze scientifiche e le buone pratiche riabilitative nel management del linfedema e lipedema. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Il mese di ottobre è dedicato da tempo alla prevenzione del tumore al seno. Quest’anno, poi, come ha dichiarato anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, “le campagne di prevenzione contro il tumore al seno sono più importanti degli altri anni, perché è il momento di recuperare screening e controlli rinviati a causa della pandemia”. Ma in quest’ambito quale può essere il ruolo dei fisioterapisti? Ne abbiamo parlato con Monica Mastrullo, componente del NIS di Fisioterapia in Linfologia, Network di interesse specialistico dell’Associazione Italiana Fisioterapisti – AIFI nato nel maggio del 2019 con lo scopo di diffondere la cultura, le evidenze scientifiche e le buone pratiche riabilitative nel management del linfedema e lipedema.

istsupsan : Nel mese di settembre il 91,3% dei nuovi casi di infezione da #SARSCoV2 ??è stato contratto localmente e la percentu… - XFactor_Italia : Prima di iniziare, @MarroneEmma ci ricorda che ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno. ?? Noi di… - Avvenire_Nei : Dopo l'Angelus il Francesco torna a sollecitare una maggiore presenza di laici, e in particolare di donne, in posti… - Newsic1 : Ariana Grande ha annunciato la prossima pubblicazione del suo nuovo attesissimo sesto album, entro il mese di ottob… - parmawelcomeoff : RT @ComuneParma: OTTOBRE MESE DELLA PREVENZIONE TUMORE AL SENO Il Municipio si tinge di rosa per la “Campagna Nastro Rosa 2020” delle LIL… -

Ultime Notizie dalla rete : Ottobre mese Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. Intervista al dottore Tommaso Pellegrino ondanews Offerte TIM Mobile Ottobre 2020: le migliori promozioni del mese

Sos Tariffe S.r.l. - P.Iva 07049740967 - Corso Buenos Aires 54, 20124 Milano - È vietata la riproduzione, anche solo parziale, di contenuti e grafica. © 2008 - 2019 Il servizio di intermediazione ...

Ariana Grande: ad ottobre 2020 arriva il nuovo album

Ariana Grande, tra le artiste più influenti della scena musicale contemporanea, ha annunciato la prossima pubblicazione del suo nuovo attesissimo sesto album, entro il mese di ottobre. La notizia è ...

Sos Tariffe S.r.l. - P.Iva 07049740967 - Corso Buenos Aires 54, 20124 Milano - È vietata la riproduzione, anche solo parziale, di contenuti e grafica. © 2008 - 2019 Il servizio di intermediazione ...Ariana Grande, tra le artiste più influenti della scena musicale contemporanea, ha annunciato la prossima pubblicazione del suo nuovo attesissimo sesto album, entro il mese di ottobre. La notizia è ...