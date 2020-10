Ospedale del mare di Napoli, il covid center sarà dedicato esclusivamente alle terapie intensive (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Asl Napoli 1 da mercoledì alle 14 convertirà tutta l’area del day surgery dell’Ospedale del mare in posti per il covid, creando quindi 40 letti di degenza e otto di terapia sub intensiva. Lo apprende l’Ansa da fonti qualificate. Contestualmente verranno eliminate le degenze ordinarie al covid center dell’Ospedale del mare, dedicandolo esclusivamente alle terapie intensive, che saranno quindi di 72 posti. Sempre da mercoledì alle 14 verrà aperto il covid residence nell’hotel, annesso all’Ospedale del mare, dedicato a ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Asl1 da mercoledì14 convertirà tutta l’area del day surgery dell’delin posti per il, creando quindi 40 letti di degenza e otto di terapia sub intensiva. Lo apprende l’Ansa da fonti qualificate. Contestualmente verranno eliminate le degenze ordinarie aldell’del, dedicandolo, che saranno quindi di 72 posti. Sempre da mercoledì14 verrà aperto ilresidence nell’hotel, annesso all’dela ...

