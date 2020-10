Orso al circo sbrana l’aspirante domatore: “Indossava la mascherina, non l’ha riconosciuto” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Russia. In un circo in Russia un Orso di nome Yasha ha sbranato un domatore perché «ha dimenticato di togliersi la mascherina» prima di entrare nella gabbia dell’animale, non dando così la possibilità di essere riconosciuto. Giovane sbranato da un Orso Mai Valentin avrebbe immaginato che Yasha, uno degli orsi che sognava di poter addestrare … L'articolo Orso al circo sbrana l’aspirante domatore: “Indossava la mascherina, non l’ha riconosciuto” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Russia. In unin Russia undi nome Yasha hato unperché «ha dimenticato di togliersi la» prima di entrare nella gabbia dell’animale, non dando così la possibilità di essere riconosciuto. Giovaneto da unMai Valentin avrebbe immaginato che Yasha, uno degli orsi che sognava di poter addestrare … L'articoloall’aspirante: “Indossava la, non l’ha riconosciuto” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

