Oroscopo | ecco le energie zodiacali che ottobre ti porta

(Di lunedì 19 ottobre 2020) ARIETE ITUOI PIANETI QUESTO MESE . Con la Luna in Sagittario e con Giove nella zona più alta della tua ruota zodiacale, un’energia stimolante a livello professionale . Ciò che era sospeso in una geografia lontana si mette in moto. Attiva i contatti necessari e prepara i tuoi documenti con il tempo.DOVE AGIRE . Sarai in “modalità sveglia” e più dipendente da “adesso” che mai. Scendi da una marcia, dai al tuo corpo l’azione di cui ha bisogno per scatenare l’ebollizione e “sa aspettare” senza fretta. AMORE E SESSO . Mercurio e il Sole nell’area delle relazioni generano una combinazione per migliorare la qualità di una relazione in cui ci si trova già o per intraprendere una relazione senza perdersi in colpi di scena: coerenza, ...