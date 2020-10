Ordinanza con riapertura scuole da Regione Campania e De Luca: nessuna conferma (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sta girando in questi minuti, soprattutto nelle chat WhatsApp, la presunta Ordinanza concepita dalla Regione Campania relativa alla riapertura scuole, con relativo passo indietro da parte di De Luca. Questione particolarmente calda, complice la scelta da parte del governatore di imporre la didattica a distanza a scuole elementari, medie e superiori, oltre alle università con esclusione delle attività relative alle matricole. In un primo momento la Regione aveva escluso anche scuola dell’Infanzia ed asili, salvo fare poi un passo indietro per i bambini fino ai 6 anni. Prudenza su riapertura scuole con Regione Campania e De Luca dal 21 ottobre Le ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sta girando in questi minuti, soprattutto nelle chat WhatsApp, la presuntaconcepita dallarelativa alla, con relativo passo indietro da parte di De. Questione particolarmente calda, complice la scelta da parte del governatore di imporre la didattica a distanza aelementari, medie e superiori, oltre alle università con esclusione delle attività relative alle matricole. In un primo momento laaveva escluso anche scuola dell’Infanzia ed asili, salvo fare poi un passo indietro per i bambini fino ai 6 anni. Prudenza sucone Dedal 21 ottobre Le ...

