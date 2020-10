OnePlus è già al lavoro sulla serie 9, ecco com’è nota internamente (Di lunedì 19 ottobre 2020) OnePlus non perde di vista gli obiettivi futuri e, stando alle ultime indiscrezioni, sta già lavorando alla nuova serie OnePlus 9. L'articolo OnePlus è già al lavoro sulla serie 9, ecco com’è nota internamente proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 19 ottobre 2020)non perde di vista gli obiettivi futuri e, stando alle ultime indiscrezioni, sta già lavorando alla nuova9. L'articoloè già al9,com’èproviene da TuttoAndroid.

24h_Tecnologia : C’è questa pubblicità con Robert Downey Jr. che è… non lo so! (video): Robert Downey Jr. è da tempo testimonial uff… - cangebac : @Sgnoogle Vabbè ormai Oneplus ha già preso una brutta strada: prima con l'uscita di un Oneplus medio gamma per tutt… - Notiziedi_it : Già su Amazon il OnePlus Nord Gray Ash: configurazione e prezzo - LucioEuse : @lucabattanta Gli ultimi tre Smart che abbiamo preso sono Oneplus, eccezionali, hanno anche il caricabatterie fastc… - AlessioCamaroto : OnePlus 8T: ancora una volta si migliora! Ed è già con Android 11. La recensione -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus già L'auto volante di SkyDrive si alza in volo: guardate il filmato Hardware Upgrade