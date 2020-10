Ogni maledetto lunedì – Milano non è nerazzurra Manco rossonera Milano è ZLATAN

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Buongiorno a te, sì, proprio a te, a te che riguardi almeno una volta al mese “Federico Macheda – ‘The Italian Cristiano Ronaldo’ – Goal&skills”, buongiorno, buon lunedì e smetti di illuderti pensando che Chicco Macheda possa ancora scoppiare. Lunedì scorso si apre con gli strascichi della sosta nazionali, di cui non parleremo minimamente, ma segnaliamo solo quel gianduiotto di Giroud che entra negli spogliatoi e scompiglia i capelli (che poi che capelli? boh) a Kylian Mbappé. La scena ci ha ricordato altri due cialtroni che per fortuna abbiamo avuto in Italia. MITT A CASSANO! View this post on Instagram Giroud che scompiglia i capelli a Mbappé ma sono Pato e Cassano #Giroud #Mbappe #Pato #Cassano A post shared by CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) on Oct 12, 2020 at 4:43am ...