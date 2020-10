Nuovo report dell’Agenzia Europea dell’Ambiente: la biodiversità europea in caduta libera (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nonostante i notevoli sforzi intrapresi, in tutto il territorio dell’Unione europea la biodiversità continua ad essere protagonista di un rapido declino: ad indicarlo un Nuovo rapporto pubblicato oggi dall’Agenzia europea dell’Ambiente (AEA). Lo status della natura illustrato nel report dell’UE conferma ufficialmente che l’Europa non è affatto vicina a raggiungere gli obiettivi chiave della strategia per la biodiversità per il 2020, dato che la fine dell’anno si sta avvicinando. Secondo il report, agricoltura e silvicoltura insostenibili, espansione urbana e inquinamento sono i fenomeni che stanno causando il drastico declino della biodiversità in Europa 1. Il rapporto dell’AEA include ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nonostante i notevoli sforzi intrapresi, in tutto il territorio dell’Unionela biodiversità continua ad essere protagonista di un rapido declino: ad indicarlo unrapporto pubblicato oggi dall’Agenziadell’Ambiente (AEA). Lo status della natura illustrato neldell’UE conferma ufficialmente che l’Europa non è affatto vicina a raggiungere gli obiettivi chiave della strategia per la biodiversità per il 2020, dato che la fine dell’anno si sta avvicinando. Secondo il, agricoltura e silvicoltura insostenibili, espansione urbana e inquinamento sono i fenomeni che stanno causando il drastico declino della biodiversità in Europa 1. Il rapporto dell’AEA include ...

reportrai3 : Esclusiva #Report Un nuovo clamoroso conflitto di interesse esplode in Regione #Lombardia ??… - davide79d : RT @Sabina1956: Esclusiva #Report Un nuovo clamoroso conflitto di interesse esplode in Regione #Lombardia - davide79d : RT @IlConte50919IT: Continua il tentativo di eliminazione delle voci contrarie. Del resto sono quelli che avevano impedito a @GiuseppeCont… - IndireSocial : Equity in School Education in Europe: Structures, Policies and Student Performance è il titolo dell'ultimo report d… - antonellaautero : RT @GradedSpa: #Energia #solare meno costosa: sarà la regina della fornitura elettrica entro il 2040. Il nuovo #report dell'#Aie #renewabl… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo report Nuovo report dell’Agenzia Europea dell’Ambiente: la biodiversità europea in caduta libera MeteoWeb Covid, dati Asl: a Napoli città tasso di positività del 12,3%, 251 nuovi contagi. Covid Center pieni

Molti contagi in famiglia Il report dell'Asl evidenzia anche come la maggioranza dei nuovi contagi avvenga in famiglia o nella cerchia dei contatti più stretti: ben 148 positivi al Covid su 251, ...

Nasce Valdarno Ambiente, con investimenti da 24 milioni di euro sull’economia circolare

In quest’ottica, la creazione di un centro di competenza sull’innovazione digitale dei processi produttivi (Green digital) e le attività di formazione ed educazione ambientale verso le nuove ...

Molti contagi in famiglia Il report dell'Asl evidenzia anche come la maggioranza dei nuovi contagi avvenga in famiglia o nella cerchia dei contatti più stretti: ben 148 positivi al Covid su 251, ...In quest’ottica, la creazione di un centro di competenza sull’innovazione digitale dei processi produttivi (Green digital) e le attività di formazione ed educazione ambientale verso le nuove ...