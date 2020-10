Nuovo Dpcm, tutte le misure: ristoranti, massimo 6 al tavolo,, palestre, scuola in presenza SCARICA IL PDF (Di lunedì 19 ottobre 2020) È l'ultima spiaggia per evitare un lockdown generalizzato. 'Una cosa che non possiamo permetterci, dobbiamo scongiurarlo'. A soli cinque giorni dall'ultimo Dpcm, quello datato 13 ottobre, un Conte ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) È l'ultima spiaggia per evitare un lockdown generalizzato. 'Una cosa che non possiamo permetterci, dobbiamo scongiurarlo'. A soli cinque giorni dall'ultimo, quello datato 13 ottobre, un Conte ...

CottarelliCPI : Il contagio avanza. Oggi arriva un nuovo DPCM. Ma più importante del DPCM sarà il nostro comportamento. Di tutti, g… - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - SkyTG24 : La conferenza stampa del premier #Conte sul nuovo #Dpcm ?? - Philippdebs : RT @spinozait: Il nuovo DPCM esce stasera. Noi no. [@theliecoach] - DoguiJ : RT @raffaelebruno: Nuovo DPCM completamente insufficiente per bloccare l’avanzata del virus! Il coronavirus vince per manifesta incapacità… -