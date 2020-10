Nuovo Dpcm | tutte le misure | cosa si può fare e cosa no da oggi

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Durante una conferenza stampa tenutasi ieri sera a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte ha illustrato lecontenute nel: nuovi limiti per bar e ristoranti, palestre e piscine sotto esame per una settimana. Stop agli sport di squadra dilettantistici, ingressi posticipati e turni pomeridiani per gli alunni delle scuole superiori. E possibilità di coprifuoco locali dando il potere ai sindaci di chiudere strade o piazze dove si verifichino assembramenti. Questo in sintesi ciò che ha spiegato il presidente del Consiglio, ma vediamo nel dettaglio – da, lunedì 19 ottobre –sarà possibilee non. Che orari dovranno seguire bar e ristoranti? La chiusura anticipata di bar e ristoranti ...