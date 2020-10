Nuovo Dpcm | l’ira dei sindaci che potranno chiudere piazze e vie | «Sulle nostre spalle la responsabilità del coprifuoco»

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tensioni nel governo per il, il Pd contro gli eccessi di prudenza Franceschini: se vanno pagati i ristoratori, facciamolo. L’ultima battaglia su piscine e palestre l’ultimo scontro: divisa la maggioranza e lo stesso Cts

Il contagio avanza. Oggi arriva un nuovo DPCM. Ma più importante del DPCM sarà il nostro comportamento. Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20. Nuovo #Dpcm - ristoranti, bar, attività commerciali chiusi alle 24 anziché alle 22 come richiesto dal Cts - asporto alcolici vietato dalle 21.

Cosa cambia per la scuola con il nuovo Dpcm comunicato ieri dal Premier Giuseppe Conte? Sostanzialmente poco, anche perchè la didattica resta fondamentalmente in presenza. Alla fine ha “vinto” il ...Il nuovo Dpcm anti Covid entra in vigore il 19 ottobre. Ecco la guida facile del ministero. ?? le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono ...