Nuovo Dpcm, le misure punto per punto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il governo ha deciso di intervenire nuovamente per fermare l'aumento dei casi di coronavirus. Nel Dpcm illustrato ieri sera, 18 ottobre, dal premier Giuseppe Conte, dopo un duro confronto con gli enti locali, si prevede una stretta alla movida. Attività di ristorazione consentita dalle 5 alle 24, ma nei locali massimo sei persone per tavolo. Ai sindaci viene affidato il potere di chiudere strade e piazze dalle 21 per far rispettare il divieto di assembramento. L'attività didattica della scuola primaria continuerà in presenza, mentre per i licei sarà prevista più flessibilità nell'organizzazione: scaglionamento degli orari di ingresso, rotazione per didattica a distanza ed eventuale utilizzo di turni pomeridiani. Non cambia invece il trasporto pubblico, con la capienza di bus e treni confermata all'80% dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm: cosa cambia per ristoranti, uffici, palestre Rai News Ingresso alle 9 per le superiori obbligatorio solo se ci sono criticità nei trasporti

O un quasi obbligo. Nel senso che il prolungamento ulteriore dell’orario di ingresso contenuto nel nuovo Dpcm dovrà essere adottato nei territori in cui si riscontrano criticità per i trasporti, così ...

Coronavirus in Emilia-Romagna, sindaci contro il coprifuoco delle 21: «Inapplicabile»

Sindaci sugli scudi in Emilia Romagna all’indomani della conferenza stampa in cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato le misure restrittive contenute nel nuovo Dpcm in vigore da martedì su ...

