Nuovo Dpcm | Forza Italia | “Conte come Ponzio Pilato | scarica responsabilità su altri”

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020). “Ieri Conte ha annunciato il’.ndo la responsabilità sui sindaci ha dimostrato di non avere ben chiari i termini della questione pandemia, ovvero ha offerto l’ennesima prova di pavidità. Tratto caratteriale che non dovrebbe caratterizzare alcun Governo”. Lo afferma, in una nota, il deputato di, Mauro D’Attis. “Che il presidente dell’Anci, uomo forte del Pd, si sia scagliato contro la scelta del Premier fa molto riflettere sulla strategia adottata dal governo per fronteggiare la crisi. Ma quando si incontrano per pianificare le misure da adottare, di cosa parlano?”, conclude ...