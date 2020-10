Nuovo Dpcm 18 ottobre 2020 | scuola | sport e coprifuoco Ecco cosa cambia in Lombardia PDF

CottarelliCPI : Il contagio avanza. Oggi arriva un nuovo DPCM. Ma più importante del DPCM sarà il nostro comportamento. Di tutti, g… - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - SkyTG24 : La conferenza stampa del premier #Conte sul nuovo #Dpcm ?? - Bisceglie24 : Ecco cosa cambia con il nuovo Dpcm annunciato da @GiuseppeConteIT - Renato47Rm : RT @gjscco: @luisa_chiari @Virus1979C @giorgio_gori Fanno di tutto per avere una #poltrona ma al momento di prendersi una responsabilità f… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Passata neanche una settimana dall’entrata in vigore del vecchio Dpcm, quello nuovo firmato nella notte di domenica mette in allerta i sindaci sui quali ricade da adesso in avanti la responsabilità di ...E’ stato varato nella serata di ieri il nuovo dpcm che ha visto il premier Conte nuovamente in tv, in diretta, a illustrare le nuove misure di restringimento fissate dal Governo per contenere la ...