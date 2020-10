Nuova legge di bilancio 2021, anticipazioni e primi capitoli della manovra (Di lunedì 19 ottobre 2020) Salvo intese vi è il via libera alla legge di bilancio 2021, oltre 39 miliardi di euro per dare un deciso impulso alla ripresa dell’economia e contrastare gli effetti negativi della pandemia in atto. Così Il Ministro dell’economia, Gualtieri, ha definito la Nuova manovra: “corposa che dispiega un forte stimolo di bilancio e punta a proteggere la salute, il lavoro, la formazione e il benessere economico degli italiani, rafforzando il sistema Paese e avviando il cambiamento profondo che da tanti anni aspettiamo”. Vediamo per punti sintetici le anticipazioni pubblicate sui principali media ed i contenuti delle misure che riguarderanno i primi capitoli della ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Salvo intese vi è il via libera alladi, oltre 39 miliardi di euro per dare un deciso impulso alla ripresa dell’economia e contrastare gli effetti negativipandemia in atto. Così Il Ministro dell’economia, Gualtieri, ha definito la: “corposa che dispiega un forte stimolo die punta a proteggere la salute, il lavoro, la formazione e il benessere economico degli italiani, rafforzando il sistema Paese e avviando il cambiamento profondo che da tanti anni aspettiamo”. Vediamo per punti sintetici lepubblicate sui principali media ed i contenuti delle misure che riguarderanno i...

Legge di bilancio 2021, la sintesi della nuova manovra: sanità, famiglia, cuneo fiscale SANITÀ: sono stati stanziati 4 miliardi di euro per sostenere in primis l’assunzione di personale medico e ...

