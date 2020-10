Nuoto, ISL 2020: London Roar si aggiudicano il primo match. Aqua Centurions in ultima posizione, ma bene gli azzurri! (Di lunedì 19 ottobre 2020) Va in archivio il primo match anche tra London Roar, Iron, DC Trident e Aqua Centurions in questa giornata di gare a Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena vi è stato l’epilogo dell’ultima sessione con protagoniste le compagini citate e la vittoria è stata ad appannaggio della formazione londinese, impostasi con 610.5 punti. Un domino autentico, mentre in seconda piazza si è classificata la squadra guidata da Katinka Hosszu (Iron) con 393.5. ultima posizione per la formazione italiana degli Aqua Centurions con 339 punti, alle spalle anche dei DC Trident (351). Azzurri che, però, individualmente si sono comportati bene nella piscina ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Va in archivio ilanche tra, Iron, DC Trident ein questa giornata di gare a Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena vi è stato l’epilogo dell’sessione con protagoniste le compagini citate e la vittoria è stata ad appannaggio della formazione londinese, impostasi con 610.5 punti. Un domino autentico, mentre in seconda piazza si è classificata la squadra guidata da Katinka Hosszu (Iron) con 393.5.per la formazione italiana deglicon 339 punti, alle spalle anche dei DC Trident (351). Azzurri che, però, individualmente si sono comportatinella piscina ...

