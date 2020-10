Numeri coronavirus 19 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo (Di lunedì 19 ottobre 2020) I Numeri coronavirus 19 ottobre restituiscono un numero di nuovi casi pari a 9.338 – quindi in calo rispetto agli scorsi giorni – però considerato che i tamponi sono stati 98.862, molto al di sotto della soglia degli oltre 150 mila registrati negli scorsi giorni. Le persone attualmente positive in Italia salgono a 134.003. Oggi segnaliamo 73 decessi a causa del Covid, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 36.616. I dimessi e guariti sono 1.498 per un totale di 252.959 persone guarite e uscite dalla situazione. Sale di 592 il numero di persone ricoverate e di queste 47 sono in terapia intensiva. #coronavirus, 19 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 134.003 • Deceduti: 36.616 (+73) • Dimessi/Guariti: 252.959 (+1.498) ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 ottobre 2020) I19restituiscono un numero di nuovi casi pari a 9.338 – quindi in calo rispetto agli scorsi giorni – però considerato che i tamponi sono stati 98.862, molto al di sotto della soglia degli oltre 150 mila registrati negli scorsi giorni. Le persone attualmente positive in Italia salgono a 134.003. Oggi segnaliamo 73 decessi a causa del Covid, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 36.616. I dimessi e guariti sono 1.498 per un totale di 252.959 persone guarite e uscite dalla situazione. Sale di 592 il numero di persone ricoverate e di queste 47 sono in terapia intensiva. #, 192020 • Attualmente positivi: 134.003 • Deceduti: 36.616 (+73) • Dimessi/Guariti: 252.959 (+1.498) ...

