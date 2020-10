Nonostante il Covid organizzano il matrimonio. Arriva la guardia di finanza, cosa trova nei ristoranti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Più di 120 persone al matrimonio, senza mascherine e senza distanziamento social. Per questo motivo la guardia di finanza ha disposto in queste ore la chiusura di due ristoranti a Bacoli, in provincia di Napoli. Dalla scorsa settimana, l’ordinanza del governatore della Campania Vincenzo De Luce, poi il decreto del Governo, aveva diminuito ill numero di invitati ad una cerimonia nuziale ad un massimo di 30 persone per almeno un mese. La decisione era Arrivata dopo il continuo aumento dei positivi in Italia, alcuni contagiati proprio dopo aver partecipato a matrimoni e cerimonie.



