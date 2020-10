Non solo il Mes: Spagna e Portogallo rifiutano anche i prestiti del Recovery Fund (Di lunedì 19 ottobre 2020) Altro che prestiti del Mes, c’è chi sta pensando di rinunciare pure a quelli stanziati dal tanto atteso Recovery Fund. È il caso della Spagna, ma una decisione simile è stata già presa dal Portogallo e anche in Francia si inizia a ragionare in questo senso. Fermo restando il vivo interesse per i contributi a fondo perduto (72 miliardi), per quanto riguarda il capitolo “prestiti” Madrid sta valutando di dire di No a poco meno di 70 miliardi in arrivo da Bruxelles. A darne notizia è stato il quotidiano El Pais che ha elencato le ragioni dietro alle ipotesi che circolano al ministero dell’Economia spagnolo. E riguardano, di riflesso, anche l’Italia dove la maggioranza del Governo Conte si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Altro chedel Mes, c’è chi sta pensando di rinunciare pure a quelli stanziati dal tanto atteso. È il caso della, ma una decisione simile è stata già presa dalin Francia si inizia a ragionare in questo senso. Fermo restando il vivo interesse per i contributi a fondo perduto (72 miliardi), per quanto riguarda il capitolo “” Madrid sta valutando di dire di No a poco meno di 70 miliardi in arrivo da Bruxelles. A darne notizia è stato il quotidiano El Pais che ha elencato le ragioni dietro alle ipotesi che circolano al ministero dell’Economia spagnolo. E riguardano, di riflesso,l’Italia dove la maggioranza del Governo Conte si ...

BentivogliMarco : Non solo, neanche un giornalista che dopo aver sentito le bufale proferite da #Conte sul #Mes lo abbia interrotto… - lorepregliasco : Solo io non capisco perché, da maggio in poi, non si sia fatto un grande piano straordinario di test & tracing per… - juventusfc : Alla scoperta di un tesoro ???? all'interno dello #JuventusMuseum! Che weekend per i #JuniorMember (E non solo per… - totofaz : @mauriziomeland2 @impusino Io torno al solito discorso. Se gioca con due centrali di ruolo nei tre tra pro e contro… - kthvtr : RT @Namgigidalessio: ?? ARMY?? FATE GIRARE: L'album BE che uscirà a novembre deve spaccare e raggiungere le vette di tutte le classifiche e… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Gattuso cancella ‘Ringhio’: non solo cazzimma, il suo Napoli sa soprattutto giocare a calcio Il Fatto Quotidiano Pasquale Marino non dimentica Empoli

Ho solo ottimi ricordi, ma ora penso alla Spal: siamo vicini al gioco che vorrei: così il tecnico siciliano alla vigilia della partita del Castellani.

Manovra, stop alle cartelle esattoriali per tutto il 2020

Salvini: Palazzo Chigi cerca lo scontro sociale. Morrone: "No alla tassa sulla prima casa". Ronzulli: così si condannano milioni di italiani a ...

Ho solo ottimi ricordi, ma ora penso alla Spal: siamo vicini al gioco che vorrei: così il tecnico siciliano alla vigilia della partita del Castellani.Salvini: Palazzo Chigi cerca lo scontro sociale. Morrone: "No alla tassa sulla prima casa". Ronzulli: così si condannano milioni di italiani a ...