E' morta a 31 anni, dopo che il trattamento del suo tumore con chemioterapia è stato interrotto per 3 mesi per dare priorità ai casi di coronavirus. Kelly Smith era una ragazza di 31 anni, aveva un figlio di 6 ed era malata da tempo di cancro. Da più di tre anni, infatti, seguiva regolarmente … L'articolo "Non possiamo curarti, ci sono i malati di Covid prima di te". E muore a 31 anni proviene da leggilo.org.

