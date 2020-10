“Non dovevi farlo!”. GF Vip, furia Guenda Goria contro Maria Teresa Ruta. Mamma e figlia a muso duro (Di lunedì 19 ottobre 2020) Succede anche questo al ‘Grande Fratello Vip’. Ciò che nessuno si poteva immaginare si è invece verificato: Guenda Goria e Maria Teresa Ruta hanno infatti avuto una discussione, anzi, un vero e proprio scontro. Mamma e figlia hanno avuto dei diverbi a causa della relazione sentimentale della giovane, che sarebbe fidanzata con un uomo unito in matrimonio. Ma la stessa Guenda ha spiegato che la sua dolce metà è sposata solo in maniera legale, infatti si sta separando dalla moglie. Ciò che la figlia della conduttrice televisiva non ha assolutamente gradito è stato l’intervento di sua madre nell’ultima puntata, infatti la Ruta ha ammesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Succede anche questo al ‘Grande Fratello Vip’. Ciò che nessuno si poteva immaginare si è invece verificato:hanno infatti avuto una discussione, anzi, un vero e proprio shanno avuto dei diverbi a causa della relazione sentimentale della giovane, che sarebbe fidanzata con un uomo unito in matrimonio. Ma la stessaha spiegato che la sua dolce metà è sposata solo in maniera legale, infatti si sta separando dalla moglie. Ciò che ladella conduttrice televisiva non ha assolutamente gradito è stato l’intervento di sua madre nell’ultima puntata, infatti laha ammesso ...

