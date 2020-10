Non basta il revirement della Cassazione per ridurre l'assegno di divorzio (Di martedì 20 ottobre 2020) Annamaria Villafrate - Non basta che la Cassazione interpreti le norme di legge sul divorzio per evocarle ai fini della riduzione o della revoca dell'assegno divorzile. Leggi su studiocataldi (Di martedì 20 ottobre 2020) Annamaria Villafrate - Nonche lainterpreti le norme di legge sulper evocarle ai finiriduzione orevoca dell'divorzile.

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Gara conclusa a San Siro: la doppietta di #Lukaku non basta per portare a casa i tre punti… - 6000sardine : Esiste solo una ed unica #razza quella UMANA. Grande esempio quello della #Germania che oggi elimina questa parola… - pietroraffa : La dottoressa Viola a #ottoemezzo dice che avremo ancora un anno duro da affrontare. Perché il vaccino NON arrive… - Rodica02038512 : RT @LuminitaPoenaru: Ragazze per essere valido il twitt che fatte dovreste scrivere una piccola frase. E mi raccomando non si deve scrive… - Giusi_ : RT @BarillariDav: Tamponi per il 90% inaffidabili,alto numero di falsi positivi,tutti non certificati e non validati.Per trovare un 4% posi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non basta Antonio Manzini, quando la giustizia non basta Ansa Covid, i virologi: il blocco notturno non basta, in Lombardia la situazione è esplosiva

Coprifuoco e chiusure localizzate, Italia prova a piegare la curva Covid a Roma, piazze off limits ma stretta a metà: luoghi affollati non vietati, solo transenne NUOVE LIMITAZIONI 'La situazione è es ...

Parcheggiatori abusivi a Siracusa, 46 verbali in 3 anni ma non bastano

La nostra Polizia municipale, negli ultimi anni, è intervenuta decine di volte e laddove sono stati riscontrati comportamenti illegali sono stati elevati i previsti verbali di allontanamento, essendo ...

Coprifuoco e chiusure localizzate, Italia prova a piegare la curva Covid a Roma, piazze off limits ma stretta a metà: luoghi affollati non vietati, solo transenne NUOVE LIMITAZIONI 'La situazione è es ...La nostra Polizia municipale, negli ultimi anni, è intervenuta decine di volte e laddove sono stati riscontrati comportamenti illegali sono stati elevati i previsti verbali di allontanamento, essendo ...