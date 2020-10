«Noi, medici specializzandi, costretti a stare a casa mentre gli ospedali italiani hanno bisogno di personale» (Di lunedì 19 ottobre 2020) «Vogliamo dare un contributo al servizio sanitario nazionale, adesso, nel pieno della pandemia del Coronavirus, non fra due mesi. Se non ci siamo noi la sanità pubblica muore». A parlare a Open è Victor Campagna, 31 anni, medico, laureato alla Statale di Milano. Uno sfogo che nasce dalla notizia secondo cui i ventilatori polmonari, messi a disposizione dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, non possono entrare in funzione perché manca il personale sanitario negli ospedali. Macchinari indispensabili per rendere i posti di terapia intensiva immediatamente disponibili che, invece, sono stati messi lì, in un angolo, perché non ci sono medici. Una situazione che fa indignare gli specializzandi, medici a tutti gli effetti. Un esercito di 23 mila ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 ottobre 2020) «Vogliamo dare un contributo al servizio sanitario nazionale, adesso, nel pieno della pandemia del Coronavirus, non fra due mesi. Se non ci siamo noi la sanità pubblica muore». A parlare a Open è Victor Campagna, 31 anni, medico, laureato alla Statale di Milano. Uno sfogo che nasce dalla notizia secondo cui i ventilatori polmonari, messi a disposizione dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, non possono entrare in funzione perché manca ilsanitario negli. Macchinari indispensabili per rendere i posti di terapia intensiva immediatamente disponibili che, invece, sono stati messi lì, in un angolo, perché non ci sono. Una situazione che fa indignare glia tutti gli effetti. Un esercito di 23 mila ...

