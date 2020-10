“No more plastic bags”: l’eco-iniziativa del comune di Procida (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si chiama “No more plastic bags” il progetto promosso dal comune di Procida. Scopo dell’iniziativa è quello di incentivare l’utilizzo di sacche e borse ecosostenibili e riutilizzabili Con la delibera di Giunta n. 133/2020, il comune di Procida (Napoli) ha ufficialmente abbracciato il progetto della onlus Oceanus “No more plastic bags”. Si tratta di una campagna per disincentivare l’utilizzo delle classiche shopper in plastica. “No more plastic bags” è una campagna di sensibilizzazione ambientale di Oceanus, arrivata alla sua undicesima edizione. Gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente. L’obiettivo ... Leggi su zon (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si chiama “Nobags” il progetto promosso daldi. Scopo dell’è quello di incentivare l’utilizzo di sacche e borse ecosostenibili e riutilizzabili Con la delibera di Giunta n. 133/2020, ildi(Napoli) ha ufficialmente abbracciato il progetto della onlus Oceanus “Nobags”. Si tratta di una campagna per disincentivare l’utilizzo delle classiche shopper ina. “Nobags” è una campagna di sensibilizzazione ambientale di Oceanus, arrivata alla sua undicesima edizione. Gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente. L’obiettivo ...

tjmusicmonterde : Tito, tita no more ?? #MrMrsTJxKZ - ZhangZhangZhang : No more barbarism! - fondadieu : sei looks so traumatized. sjsjsjk no more 1am chapaguri! - LKaganovich2970 : RT @AleksLepri: @Vince7914 @LKaganovich2970 @EuroMasochismo ..ci leggo tanti calci al barattolo per portare a casa la legislatura.. No more… - AleksLepri : @Vince7914 @LKaganovich2970 @EuroMasochismo ..ci leggo tanti calci al barattolo per portare a casa la legislatura.. No more.. -

Ultime Notizie dalla rete : “No more Perché è cresciuto il prezzo dei videogiochi per Ps5 e Xbox Series X? Il Sole 24 ORE