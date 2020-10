“No al Mes? Così Conte fa un danno agli italiani”. Renzi infuriato: lo vuole a tutti i costi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Toglietemi tutto, ma non il mio Mes. Facendo il verso a un noto spot pubblicitario, si potrebbe riassumere così la reazione di Matteo Renzi alle parole del premier Conte sul Mes. Secondo il leader di Italia Viva, infatti, “dicendo No al Mes Giuseppe Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza”. E aggiunge Renzi su Twitter: “Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto un danno per gli italiani”. Nicola Zingaretti, invece, non ha appoggiato espressamente la posizione di Renzi ma ha fatto anche capire di non condividere la linea di Conte: “Non si può liquidare il tema con ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 19 ottobre 2020) Toglietemi tutto, ma non il mio. Facendo il verso a un noto spot pubblicitario, si potrebbe riassumere così la reazione di Matteoalle parole del premiersul. Secondo il leader di Italia Viva, infatti, “dicendo No alGiuseppefa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza”. E aggiungesu Twitter: “Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto unper gli italiani”. Nicola Zingaretti, invece, non ha appoggiato espressamente la posizione dima ha fatto anche capire di non condividere la linea di: “Non si può liquidare il tema con ...

