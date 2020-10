Nina Zilli | Sono positiva al Coronavirus | evitate i luoghi affollati

Corriere : Nina Zilli positiva al Coronavirus: «Forse l’ho preso al ristorante, evitate luoghi af... - Adnkronos : #NinaZilli: 'Ho il #Covid, probabilmente l'ho preso al ristorante' - gioygibe : RT @Cambiacasacca: Nina Zilli dopo essere andata a fare i bagordi, si piglia il covid e consiglia a noi di evitare i luoghi affollati. - TaniuzzaCalabra : Il 'probabilmente' di Nina Zilli è più scandaloso del 'leggermente' della Marcuzzi. Ma ci vuole tanto a capire che… - michnotarnicola : Nina Zilli positiva al Covid. Voi di @welikeduel state bene?? #propagandalive -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Zilli

TORINO - Nina Zilli, la famosa cantautrice italiana, è positiva al coronavirus. Lo comunica la stessa attraverso i suoi account Twitter e Instagram:"Ho il Covid, negli ultimi 5 giorni due tamponi ...Nina Zilli, sui social, ha raccontato di essere risultata positiva al coronavirus. Lo ha detto in una serie di stories su Instagram in cui ha spiegato anche come potrebbe essersi contagiata: potrebbe ...