Nina Zilli positiva al covid 19 lancia un appello: evitate luoghi chiusi, non andate al ristorante (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anche Nina Zilli è risultata positiva al covid 19 e, come hanno fatto anche molti personaggi del mondo dello spettacolo, ha deciso di parlare sui social di come sta affrontando questo periodo. Ieri l’annuncio da Instagram. Dal suo profilo la cantante spiegava vi esser stata molto attenta e pensa di aver capito dove c’erano delle occasioni per possibili contagi. lancia un appello: non andate al ristorante. La Zilli infatti è convinta di aver contratto in quella occasione il virus, per un semplice motivo: nel locale frequentato da lei, nessuno indossava la mascherina. Purtroppo quando si va a pranzo o a cena fuori, al tavolo si sta chiaramente senza la mascherina per mangiare. Evidentemente però nel locale ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ancheè risultataal19 e, come hanno fatto anche molti personaggi del mondo dello spettacolo, ha deciso di parlare sui social di come sta affrontando questo periodo. Ieri l’annuncio da Instagram. Dal suo profilo la cantante spiegava vi esser stata molto attenta e pensa di aver capito dove c’erano delle occasioni per possibili contagi.un: nonal. Lainfatti è convinta di aver contratto in quella occasione il virus, per un semplice motivo: nel locale frequentato da lei, nessuno indossava la mascherina. Purtroppo quando si va a pranzo o a cena fuori, al tavolo si sta chiaramente senza la mascherina per mangiare. Evidentemente però nel locale ...

Gazzettino : Nina Zilli positiva al Covid: «Forse l'ho preso al ristorante, tutti senza mascherina. Vi consiglio di non uscire p… - FabioTraversa : RT @leggoit: Nina Zilli positiva al Covid: «Forse l'ho preso a una cena, tutti senza mascherina. Vi consiglio di non uscire più» https://t.… - CronacaSocial : ?? Anche Nina Zilli positiva al #Covid19. L'appello della cantante ai suoi tanti follower. LEGGI??… - EugenioCardi : RT @leggoit: Nina Zilli positiva al Covid: «Forse l'ho preso a una cena, tutti senza mascherina. Vi consiglio di non uscire più» https://t.… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Nina Zilli positiva al Covid: «Forse l'ho preso a una cena, tutti senza mascherina. Vi consiglio di non uscire più» https://t.… -